Таити, Таити… Нас и здесь неплохо кормят — в Дубровенском районе аист отказался улетать из Беларуси в теплые края

Зоя Машэка • 14/12/23 15:54 • Экалогія

Из-за излишней заботливости сельчан в Дубровенском районе на краю гибели оказался аист, который не отправился в сезонную миграцию.



Осенью в районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды от жителей деревни Застенки стали поступать сообщения об аисте, который не захотел улететь в теплые края со своими сородичами. Местных жителей волновал вопрос, как и где аист будет зимовать, так как условий для передержки у них нет.

В октябре при выезде на место совместно со специалистами Дубровенской райветстанции было проведено обследование физического состояния птицы. Птица оказалась полностью здоровой, а улетать она отказалась, скорее всего от того, что сельчане его подкармливали не первый месяц различными «деликатесами».

Кроме того, этого аиста неоднократно замечали возле объектов общественного питания на АЗС, где люди также могли подкармливать птицу.

Было принято решение птицу отловить до наступления холодов, но так как аист не хотел даваться в руки и спокойно улетал при приближении, процесс поимки растянулся на целый месяц. Только когда температура воздуха упала ниже нуля и выпал снег, житель деревни Застенки Евгений Масейко смог заманить аиста в сарай, откуда его забрали сотрудники ветеринарной службы.

Комиссия по оказанию помощи диким животным, попавшим в бедственное положение, созданная при Дубровенском райисполкоме, после дополнительного ветеринарного осмотра аиста, решила передать его в Витебский зоологический парк, куда он был благополучно доставлен при содействии служб Дубровенского райисполкома, сообщает Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Специалисты не исключат, что виновниками бедственного положения птицы стали люди, ведь подкормка в течение года, начиная с самой весны, таких перелетных птиц, как лебеди, утки, аисты вызывает у них снижение инстинкта миграции в теплые края.