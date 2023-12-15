Книга о здании кинотеатра «Спартак» вышла в Витебске

ННВ • 15/12/23 15:09 • Культура

Еще одна новинка пополнила в канун Нового 2024 года книжную серию «Биография витебского дома»: 14-й выпуск посвящен зданию, которое знает каждый витеблянин — улица Ленина, 40. В нем с начала ХХ века размещался один из старейших кинотеатров города, большую часть своей истории известный под названием «Спартак» (ныне — Дом кино).



Автор книги Аркадий Подлипский подвергает сомнению упоминаемый во многих публикациях год открытия кинотеатра, а на основе исторических документов приводит свою версию появления этого учреждения культуры.

Однако не только кинотеатром знаменито это здание. Здесь в разное время выступали многие известные до революции 1917 года и начала Великой Отечественной войны артисты. О них, о людях, так или иначе связанных со зданием, рассказывает эта книга.