Троллейбус вылетел на разделительную полосу и снёс дорожный знак на проспекте Строителей в Витебске

Іван Дзедушкін • 15/12/23 14:16 • Здарэнні

Утром 15 декабря в Витебске в ДТП попал троллейбус с пассажирами, он вылетел на разделительный островок и врезался в дорожный знак.



По предварительной информации ГАИ, около 9:00 на проспекте строителей водитель троллейбуса начал уходить от столкновения с пешеходом, который переходил улицу на запрещающий сигнал светофора.

Судя по фото, ДТП произошло возле регулируемого пешеходного перехода напротив дома №4, а в аварию попал троллейбус «БКМ 32102» с бортовым номером 188, который последнее время использовался на маршруте №4.

В результате вынужденного маневра троллейбус вынесло на разделительную полосу проспекта, где машина совершила столкновение с дорожным знаком.

В момент дорожно-транспортного происшествия в троллейбусе по информации Госавтоинспекции ехало порядка десятка пассажиров. В результате аварии люди не пострадали.

По данным синоптиков в это время в городе наблюдался снег или другие осадки, температура воздуха составляла +5,4 °C. На проезжей части, как видно из фото, образовывалась снежная «каша».