В Витебске троллейбус водит настоящий Дед Мороз. Фотофакт

Сяржук Серабро • 15/12/23 18:08 • Падзеі

До Рождества еще десять дней, а по Витебску общественный транспорт уже курсирует в новогодней иллюминации.



При этом за рулем троллейбуса, едущего по маршруту №15, открытому этой осенью, корреспондент «ННВ» заметил Деда Мороза.

Как писало когда-то наше издание, пионером создания новогоднего настроения в общественном транспорте Витебска, стал водитель троллейбуса №153 Юрий Бобышко.

Эта традиция прижилась сначала в ВТТУ, а после соединения трамвайно-троллейбусного управления с автобусным парком перешла и туда.

О празднично украшенном городском транспорте «ННВ» писали также в 2019 и 2022 годах.