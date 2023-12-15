В Витебске троллейбус водит настоящий Дед Мороз. Фотофакт
До Рождества еще десять дней, а по Витебску общественный транспорт уже курсирует в новогодней иллюминации.
При этом за рулем троллейбуса, едущего по маршруту №15, открытому этой осенью, корреспондент «ННВ» заметил Деда Мороза.
Как писало когда-то наше издание, пионером создания новогоднего настроения в общественном транспорте Витебска, стал водитель троллейбуса №153 Юрий Бобышко.
Эта традиция прижилась сначала в ВТТУ, а после соединения трамвайно-троллейбусного управления с автобусным парком перешла и туда.
О празднично украшенном городском транспорте «ННВ» писали также в 2019 и 2022 годах.