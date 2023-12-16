КГК помог отремонтировать освещение в одном из домов Витебска. До этого менять лампочки собирались в течение года

Ігар Арцюх • 16/12/23 20:28 • Эканоміка

Пока не вмешался КГК, по номеру 115 жителю Витебска, требовавшему восстановления освещения в подъезде и на фасаде дома, ставили сроки выполнения работ до одного года.



КГК периодически выявляются факты, когда решение актуальных проблем жизнедеятельности граждан затягивается, что приводит к их обоснованным жалобам в Комитет.

Так, в коллективном обращении жители одного из домов Витебска указывали на несоответствие социальным стандартам температуры в жилых помещениях, непринятие должных мер обслуживающей организацией по обеспечению надлежащего отопления и неосуществление перерасчета платы за услуги по отоплению.

С выходом на место с участием представителей КГК и обслуживающих организаций в присутствии жильцов установлено, что температура в квартирах составляет +20 °C, что соответствует социальным стандартам, однако имеет место повышенная влажность, следы плесени в жилых помещениях.

По поручению Комитета обслуживающими организациями приняты меры по улучшению параметров микроклимата в квартирах, совместно с жителями дома осуществлялся ежедневный контроль за подачей тепловой энергии в квартиры, потребителям произведен перерасчет платы за некачественно оказанную услугу по отоплению.

Также после вмешательства КГК приняты меры по перерасчету платы за отдельные жилищно-коммунальные услуги по обращению жителей одного из многоквартирных домов городского поселка Ореховск Оршанского района.

Еще один факт: на неоднократные обращения жителя Витебска по единому номеру 115 о восстановлении освещения в подъезде и на фасаде дома, не требующего значительных затрат, срок исполнения устанавливался от 1 месяца до 1 года.

После того, как витеблянин обратился КГК, проблему удалось решить в течение всего 2 часов, а освещение фасада было восстановлено на 4 месяца раньше планируемого срока.

Обеспечен ремонт дорожного покрытия по поступившему в ноябре коллективному обращению жителей 3-й Гвардейской улицы в областном центре, которые сообщали о наличии дефектов дорожного покрытия после его ремонта в мае текущего года.

В целом за 10 месяцев 2023 года возросло по сравнению с прошлым годом количество поступающих в Комитет обращений, из которых наибольшую долю занимают обращения по вопросам ЖКХ. Все поступающие обращения берутся на контроль до полного разрешения поставленных вопросов, сообщает пресс-служба КГК.