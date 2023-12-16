В Витебске фуру вынесла на трамвайные пути, трамваи успели остановиться

Іван Дзедушкін • 16/12/23 13:44 • Здарэнні

Вечером 15 декабря на улице Петруся Бровки в Витебске большегрузный автомобиль вылетел на трамвайные пути.



По предварительной информации ГАИ, около 20:00 водитель длинномера не учел погодные и дорожные условия, в результате чего не справился с управлением и совершил столкновение с попутно проезжающим большегрузом, после чего выехал на трамвайные пути, остановив, тем самым, движение рельсового электротранспорта.

В результате ДТП никто не пострадал. Движение на путях вскоре полностью восстановили.

К моменту аварии в Витебске уже несколько часов наблюдался непрерывный снегопад.