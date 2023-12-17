Под Витебском горело общежитие, на месте пожара обнаружен труп женщины

Зоя Машэка • 17/12/23 14:41 • Здарэнні

Минувшей ночью пожар с человеческими жертвами произошел в общежитии Витебского государственного аграрно-технического колледжа в агрогородке Октябрьская Витебского района.



Сообщение о возгорании в трехэтажном здании общежития на Молодежной улице поступило спасателям 17 декабря в 3:11 от диспетчера сектора мониторинга системы «Молния».

Прибывшие на вызов подразделения МЧС обнаружили, что горение происходит в одном из блоков на последнем этаже общежития.

В ходе разведки пожарные в горящем блоке на полу нашли тело 33-летней женщины. При этом признаков термических ожогов на трупе не было.

Пожар ликвидировали спасатели. Его причина и обстоятельства гибели женщины устанавливаются следственными органами, сообщается пресс-службой МЧС.

В результате пожара уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в блоке.