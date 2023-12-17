Под Витебском горело общежитие, на месте пожара обнаружен труп женщины
Минувшей ночью пожар с человеческими жертвами произошел в общежитии Витебского государственного аграрно-технического колледжа в агрогородке Октябрьская Витебского района.
Сообщение о возгорании в трехэтажном здании общежития на Молодежной улице поступило спасателям 17 декабря в 3:11 от диспетчера сектора мониторинга системы «Молния».
Прибывшие на вызов подразделения МЧС обнаружили, что горение происходит в одном из блоков на последнем этаже общежития.
В ходе разведки пожарные в горящем блоке на полу нашли тело 33-летней женщины. При этом признаков термических ожогов на трупе не было.
Пожар ликвидировали спасатели. Его причина и обстоятельства гибели женщины устанавливаются следственными органами, сообщается пресс-службой МЧС.
В результате пожара уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в блоке.