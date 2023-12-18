КГК Витебской области не дал класть асфальт в снег

Ігар Арцюх • 18/12/23 14:13 • Эканоміка

Для освоения выделенного финансирования в Витебской области ряд организаций хотели проводить наружные ремонтные работы в неблагоприятных погодных условиях.



Так, в ноябре при сложившихся неблагоприятных погодных условиях и отрицательных температурах наружного воздуха отдельными бюджетными организациями осуществлялся выбор подрядчиков на выполнение текущих ремонтов фасадов зданий и асфальтобетонных покрытий территории.

Например, одно из учреждений дошкольного образования Витебска планировало провести закупку для выполнения в декабре наружных работ по нанесению штукатурки, окраске фасада и стен здания акриловыми и водоэмульсионными составами.

В Верхнедвинском районе учреждением здравоохранения была объявлена процедура закупки по выбору подрядчика для текущего ремонта асфальтобетонного покрытия. Кроме того, при определении ориентировочной стоимости работ стоимость 1 квадратного метра была завышена почти в 3 раза по сравнению с аналогичными работами, выполненными месяцем ранее.

Также для учреждения образования Орши планировалась закупка по выбору подрядчика для выполнения работ по устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.

По предложению Комитета закупки отменены с последующим выполнением работ в благоприятном периоде, обеспечена экономия средств на сумму более 65 000 рублей.

Отдельные организации с целью освоения выделенного финансирования готовы потратить средства при отсутствии реальной потребности в товарах, иные – не учитывая возможности для проведения наружных ремонтных работ в неблагоприятных условиях, отмечают в КГК.