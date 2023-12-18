На 1400 коров сократилось поголовье коров в Витебской области за осень. Только за ноябрь — на 600 животных

Сяржук Серабро • 18/12/23 14:50 • Эканоміка

В последний месяц осени увеличились темпы сокращения поголовья коров в Витебской области — за ноябрь стало меньше сразу на 600 буренок.



За три осенних месяца коровье стадо Витебщины уменьшилось на 1400 животных, всего с начала года сокращение поголовья коров в регионе составило уже 2900 животных. Всего в сельскохозяйственных организациях области к 1 декабря оставалось 177 800 коров.

Самые высокие темпы сокрщения пока отмечены в октябре (на 500 животных) и ноябре (600 животных). Дальше, с началом исчерпания запасов кормов, ситуация может еще более ухудшиться.

Общее сокращение поговолья крупного рогатого скота за ноябрь составило 13 100 животных: к 1 декабря в сельхозорганизациях Витебщины, согласно статистике, насчитывалось 499 500 голов КРС, тогда ка еще месяц назад их было 512 600.

За ноябрь аграриям Витебской области удалось увеличить запас кормов на 12 100 тонн кормовых единиц и довести его до 1 154 100 тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 21,2 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 22,8 центнера (в октябре блоы 20,8 и 22,6 центнера соответсвенно).