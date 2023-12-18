В Орше маршрутка с пассажирами «догнала» самосвал

Іван Дзедушкін • 18/12/23 22:59 • Здарэнні

Столкновение маршрутного такси и самосвала произошло в Орше 18 декабря.



По предварительной информации ГАИ, около пяти часов вечера вблизи дома №79 по улице 1 мая 34-летний водитель маршрутного такси «ГАЗ» совершил столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ», который остановился на проезжей части, предположительно, из-за неисправности.

В момент ДТП в салоне маршрутки находилось 9 человек. В результате аварии, транспортные средства получили механические повреждения. Один пассажир передан медикам для обследования.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.