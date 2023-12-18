В Толочине пожарные спасли собаку из трехметрового колодца. Видео

Зоя Машэка • 18/12/23 12:51 • Экалогія

В Толочине в открытый канализационный упала собака, потребовалась помощь спасателей.



Поздно вечером 17 декабря в РОЧС позвонила встревоженная женщина и рассказала, что на Тракторной улице в колодец упала собака и самостоятельно она не выберется.

На месте спасателями было установлено, что животное упало в колодец глубиной около 3 метров. С помощью лестницы спасатель Александр Шаметько спустился в колодец и достал собаку, животное не пострадало, сообщается пресс-службой МЧС.