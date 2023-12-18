В Витебске упавшими с крыши сосульками убило женщину

Зоя Машэка • 18/12/23 17:32 • Здароўе

Ледяная глыба, упавшая с крыши дома на проспекте Черняховского в Витебске, убила 39-летнюю женщину.



О трагедии сообщил официальный телеграм-канал Витебского облисполкома, в сообщении говорится о том, что женщина в результате схода снега с крыши дома на проспекте Черняховского.

По предварительным данным СК, сегодня днем на 39-летнюю жительницу Витебска с крыши дома по проспекту Черняховского упала глыба снега со льдом. От полученных травм женщина скончалась.

Прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Изъяты записи камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту Витебским городским отделом Следственного комитета проводится проверка. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим произошедшему. Судя по видео, речь идет о доме №18.

https://youtu.be/Ptj90tGQjMg

Как стало известно «ННВ», на портале 115.бел была заявка на у удаление сосулек с крыши дома №18, поданная еще 12 декабря. Правда, в заявке указано. Что с наружной стороны здания (именно там произошла трагедия) сосульки были удалены.

Судя по видео СК, обрушился целый брус из наледи, очевидно, образовавшийся на краю кровли или карнизе, длиною в несколько метров. В доме, с которого упала глыба, находится продуктовый магазин, обрушение призошло какраз между двумя входамив торговое помещение.