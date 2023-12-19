Горисполком утвердил новый участок для коттеджной застройки в Витебске

Сяржук Серабро • 19/12/23 14:14 • Эканоміка

Утвержден детальный план микрорайона индивидуальной застройки усадебного типа «Аксановка». Узнали, где он будет, и какую инфраструктуру обещают.



Площадь участка под новый микрорайон составляет 95,7 га, он находится в 5 километра от центра города на западном берегу реки Лучоса. Поселок на 383 коттеджа планируют застроить к 2037 году, при этом 251 участок (2/3 от всех домов) по планам мэрии должны застроить уже к 2027 году.

С южной стороны новый микрорайон будет ограничен резервным створом улицы Петруся Бровки и железной дорогой, с западной стороны – оврагами и землями лесохозяйственного назначения;

с восточной стороны — прибрежной полосой Лучосы; с северной стороны – оврагами и существующей жилой усадебной застройкой.

Сейчас на территории участка по заболоченной местности, поросшей древесно-кустарниковой

Растительностью протекают ручьи. На некоторых участках русло ручьев прослеживается слабо. При пересечении дорог ручьи местами заключены в трубы.

Вся территория характеризуется полого-холмистым рельефом с перепадом высот до 20 метров.

На первом этапе в новом микрорайоне планируется проложить 12 улиц, на втором построят еще 7. С остальным городом его свяжут автомобильное сообщение и велосипедные дорожки. В поселок планируют пустить автобус и маршрутки.

Детальный план предусматривает на первом этапе (до 2027 года) строительства целого ряда объектов социальной инфраструктуры: кафе, объектов торговли, 4-х аптек, спортивно-оздоровительного центра с бассейном, библиотеки, отделения банка, дома быта и т.п.

А вот детский садик на 75 мест (при планируемом населении свыше 1500 человек) появится только на втором этапе реализации проекта, то есть к 2037 году. К этому времени в Аксановке планируют построить еще 2 аптеки, гостиницу, кафе, культурно-деловой центр, баню, химчистку, прачечную и ряд других объектов.

Часть участков в новом микрорайоне должны предоставить нуждающимся в улучшении жилищных условий, а другие выставить будут продавать всем желающим посредством аукционов.