Найденная в горящей комнате общежития в Октябрьской женщина была убита

Іван Дзедушкін • 19/12/23 19:36 • Крымінал

Милиция заявила о поимке подозреваемого в совершении убийства 33-летней женщины, чье тело было обнаружено пожарными в горящей комнате общежития в поселке Октябрьская под Витебском.



Как писали «ННВ», 17 декабря в 3:11 произошел пожар в комнате на 3-м этаже общежития Витебского государственного аграрно-технического колледжа. В ходе разведки пожарные в горящем блоке на полу нашли тело 33-летней женщины. При этом признаков термических ожогов на трупе не было, но были признаки насильственной смерти — на теле обнаружены многочисленные колото-резанные раны.

Силовики восстановили картину последних часов жизни убитой. В результате под подозрение попал ранее судимый житель Витебска. Благодаря оперативной информации он скрывался в одном из реконструируемых зданий, где и был задержан при силовой поддержке бойцов ОМОН.

На допросе 43-летний витеблянин показал следователю, что в ночь с 16 на 17 декабря он вместе со своей знакомой распивал у нее дома спиртное. Между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина разозлился и несколько раз ударил женщину ножом. Когда понял, что она мертва, поджег предметы в комнате и скрылся, сообщает пресс-служба СК.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту 6 части 2 статьи 139 УК — убийство, совершенное с особой жестокостью. Следователи будут ходатайствовать перед прокурором о применении к 43-летнему мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее витеблянин был неоднократно был судим, в том числе, за убийство и злостное хулиганство.