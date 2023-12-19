Уголовное дело возбуждено по факту гибели в Витебске женщины из-за упавших сосулек. Виновным грозит до 6 лет

ННВ • 19/12/23 19:59 • Здароўе

СК возбудил уголовное дело по факту гибели женщины, на которую в Витебске с крыши дома упала ледяная глыба.



Напомним, что 39-летняя жительница Витебска погибла в результате обрушения снега и льда с крыши дома №18 на проспекте Черняховского 18 декабря.

Следственным управлением УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 428 УК — служебная халатность, сообщает официальный телеграм-канал Следственного комитета. Санкции этой статьи предусматривают до 6 лет лишения свободы.

Следователи изъяли необходимую документацию, которая в настоящее время анализируется и допрашивают свидетелей. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим трагедии.