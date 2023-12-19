В Витебской области два рыбака утонули, еще двоих успели спасти

Зоя Машэка • 19/12/23 12:48 • Турызм

За сутки в Витебской области во время подледного лова утонули два рыбака, еще двоих успели спасти.



Инциденты с гибелью рыбаков 18 декабря произошли в Полоцком и Лепельском районах, там утонули 57- и 58-летний мужчины. Обстоятельства их гибели не уточняются.

Еще двоих человек, также тонувших на водоемах Полоцкого и Леельского районов, в тот день удалось спасти.

В 13:59 полоцким спасателям поступило сообщение о провалившемся под лед человеке на акватории озера Невидо вблизи деревни Двор Солоневичи поступило полоцким спасателям. Пожарные при помощи спасательной доски и веревки достали из полыньи, находившейся на расстоянии около 60 метров от берега, 64-летнего мужчину без спасательного жилета.

В этот же день спустя три часа спасатели Лепельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям выехали по сообщению о тонущем человеке на озере Островно вблизи деревни Островно. К моменту их прибытия очевидец, который и сообщил о случившемся в МЧС, при помощи веревки самостоятельно спас оказавшегося в воде 77-летнего пенсионера.

Обоих спасенных рыбаков госпитализировали в больницы с общим переохлаждение м организма, сообщается пресс-службой МЧС.

Несмотря на активную агитационную кампанию МЧС о мерах предосторожности, с начала ледостава жертвами тонкого льда в Витебской области стали уже трое рыбаков.