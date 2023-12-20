За 11 месяцев колхозы Витебщины смогли достигнуть 93,5% от уровня прошлогоднего производства

Сяржук Серабро • 20/12/23 11:22 • Эканоміка

Сельскохозяйственные организации Витебской области за 11 месяцев текущего года произвели продукции на 2 625 700 000 рублей, что в сопоставимых ценах на 6,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.



Как видим, за осенние месяцы колхозы Витебщины смогли некоторым образом улучшить показатели, ведь по итогу 8 месяцев отставание от результатов 2023 года составляло 10,5%.

В хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, подсобных хозяйствах населения) в январе – ноябре 2023 года производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3 388 400 000 рублей, или в сопоставимых ценах 94% по сравнению с январем – ноябрем 2022 года.

Как видим, на долю сельхозорганизаций приходится 77,5% производимой в Витебской области сельскохозяйственной продукции

Скота и птицы в хозяйствах всех категорий произведено (в живом весе) 214 400 тонн, что на 1,1% больше, чем в январе – ноябре 2022 года, молока – 720 500 тонн (на 3,2% больше).

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,6% объема производства скота и птицы (в живом весе), 94,5% молока и 85,1% производства яиц, сообщает областная статистика.