В Витебске уже работают елочные базары. Узнали новые цены

Сяржук Серабро • 21/12/23 20:17 • Экалогія

За пять дней до Рождества в Витебске начали работу елочные базары, праздничные торговые точки расположились в 16 местах.



Купить ёлочку на новогодних ёлочныех базарах в Витебске в этом году можно в следующих местах:

Полоцкий рынок;

Смоленский рынок;

Южный рынок;

у магазина № 23 ОАО «Витебские продукты» (Смоленская улица, 3/1);

пересечение улиц Максима Горького и Академика Павлова;

Пролетарская площадь;

у магазина № 141 ОАО «Веста» на проспекте Победы;

остановка городского транспорта «Юг-7» на улице Чкалова;

Московский проспект, 45/1;

улица Мира, 44 (ГПЛХО);

улица Титова, 113;

пересечение улицы Смоленской и проспекта Фрунзе;

у магазина «Доброном» на улице Правды, 64а;

у магазина «Копеечка» на улице Воинов-Интернационалистов, 11а;

в районе торгового центра «Евроопт» на Московском проспекте, 130;

в районе торгового центра «ТриО» на проспекте Строителей, 15в.

Если адреса елочных базаров остались прежними, то цены в этом году изменились (они зависят от высоты дерева).

Елочка или сосна высотой до 1 метра обойдется семейному бюджету в 12 рублей 10 копеек (по сравнению с прошлым годом подорожала на 60 копеек) руб., до 2 метров — за 15 рублей 30 копеек (+ 40 копеек), до 3 м — за 22 рубля 20 копеек (+ 1 рубль 20 копеек).

Сильно подорожали живые новогодние деревья в кадках до 1 метра стоят 37 рублей 10 копеек, до 1,5 метров — за 42 рубля 40 копеек, до 2 метров — за 53 рубля. Тогда как год назад ели в кадках, в зависимости от высоты, стоили 26 рублей или 32 рубля.

Елочные базары в Витебске должны работать с 8:00 до 20:00.

Желающих добыть новогодний атрибут самостоятельно Витебское ГПЛХО предупреждает, что за незаконную рубку хвойных деревьев для физических лиц в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах предусмотрен штраф от 5 до 30 базовых величин, а в эксплуатационных лесах — до 20 базовых величин.