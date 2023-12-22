Отсутствие в продаже хлеба, просрочка и грязь в торговом зале — КГК рассказал о нарушениях в магазинах Витебщины

Ігар Арцюх • 22/12/23 22:48 • Эканоміка

В каждом втором проверенном магазине в Витебской области КГК нашел различные нарушения.



А в ноябре нарушения законодательства были установлены КГК во всех 11 проверенных торговых объектах в 3-х районах области.

Так, отсутствие товаров, предусмотренных обязательными ассортиментными перечнями, выявлено в каждом из четырех проверенных торговых объектов в Дубровенском районе.

Например, в одном из сельских магазинов в продаже отсутствовали: хлеб, булочные изделия, сметана, сыры твердые, полутвердые, колбасные изделия вареные, мясные консервы, пиво и другие товары, предусмотренные ассортиментным перечнем товаров.

В Лиозненском районе во всех 6 изученных торговых объектах на ряд товаров не имелось необходимой маркировки, предусмотренной Техническим регламентом Таможенного союза, в 5 – отсутствовал полный ассортимент товаров, предусмотренный к продаже, в 4 – допущена реализация пищевой продукции с истекшими до 35 дней сроками годности (хлебобулочные изделия, кулинарная и овощная продукция), в 1 – завышение розничной цены.

В целом за 11 месяцев 2023 года нарушения Правил продажи товаров выявлены в половине из 168 изученных объектов торговли, порядка формирования и применения цен – в 25 (15%), требований санитарных норм и правил – в 80 (48%).

Например, в одном из магазинов Бешенковичского района установлены превышения предельных торговых надбавок на 15 наименований товаров, подлежащих регулированию цен, от 2,5% до 56%. В результате необоснованное превышение цен составило до 2 рублей за единицу товара.

В Витебске в магазине детских товаров одного из индивидуальных предпринимателей цены на чулочно-носочные изделия были завышены до 2 раз (торговая надбавка составила до 180% вместо предельной 30%), у другого предпринимателя в магазине игрушек применялись надбавки до 132% вместо 35%.

В Полоцком районе нарушения требований санитарных норм и правил отмечены в каждом из 3-х обследованных объектов: не соблюдались температурные условия реализации (хранения) молочных и мясных продуктов, кондитерских изделий, нарушались требования к товарному соседству (сырая продукция хранилась совместно с готовой к употреблению), продукты размещались в грязном торговом и холодильном оборудовании, на складе не было обеспечено раздельное хранение продовольственных товаров от материалов.

Нарушения также выявлялись в объектах торговли, расположенных в городах Витебске и Новополоцке, а также в Витебском, Верхнедвинском, Докшицком, Лепельском, Миорском, Оршанском, Сенненском, Ушачском и Шумилинском, районах.

По результатам контрольных мероприятий принимались меры профилактического характера (субъектам хозяйствования направлено 48 рекомендаций об устранении нарушений) и административного воздействия (к административной ответственности привлечено 46 человек и 10 субъектов хозяйствования), к дисциплинарной ответственности – 117 человек, приостанавливалась торговая деятельность 4 субъектов хозяйствования, сообщает пресс-служба КГК.