Паводок начался в декабре: в Лиозненском районе река вышла из берегов и затопила мост

Зоя Машэка • 22/12/23 16:49 • Экалогія

21 декабря в Лиозненском районе произошло подтопление участка дороги и низководного железобетонного автомобильного моста возле деревни Кучинщина.



Подтопление произошло в результате подъема уровня воды в реке Ордышевка, общая протяженность подтопленного участка — 8 метров, моста — 6 метров. Максимальный уровень воды над поверхностью моста — 10 сантиметров.

Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Ведется мониторинг гидрологической обстановки, сообщается пресс-службой МЧС.

Этот низководный мост затапливается регулярно, но в прежние годы это обычно происходило во время весеннего паводка.

В этом году во второй половине ноября в Витебской области выпали большие массы осадков в виде снега. Благодаря отрицательным температурам образовался снежный покров высотой несколько десятков сантиметров. С наступлением теплой погоды во второй половине декабря, снег начал стремительно таять и наполнять реки талыми водами.

В последнюю неделю отклонение средней суточной температуры от нормы на метеостанции Витебска достигало +7,5 °C. При этом с начала декабря в областном центре выпало уже 98% от месячной нормы осадков.

Уровень воды в черте Витебска ориентировочно составляет 275 сантиметров над нулем гидрологического поста. За последние дни он вырос почти в два раза. Набережную Двины в областном центре начинает подтапливать примерно с уровня в 550 сантиметров на нулем гидропоста.