Пешеходов сбили в Орше и Полоцке, оба были на переходах

Іван Дзедушкін • 22/12/23 22:59 • Здарэнні

Наезды на пешеходов 22 декабря произошли в Орше и Полоцке, пострадавшие доставлены в больницы.



Около 7 часов утра в Полоцке вблизи дома №9 на Юбилейной улице водитель автомобиля «Hyundai» совершил наезд на 64-летнего мужчину.

Вторая авария произошла спустя три часа в Орше: вблизи дома №36 на улице Владимира Ленина водитель легковушки «ВАЗ» сбил 53-летнюю женщину.

Оба пешехода в момент наезда переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Они с травмами доставлены в медучреждения. По фактам ДТП проводится проверка, сообщается ГАИ.