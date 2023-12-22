Пешеходов сбили в Орше и Полоцке, оба были на переходах
Наезды на пешеходов 22 декабря произошли в Орше и Полоцке, пострадавшие доставлены в больницы.
Около 7 часов утра в Полоцке вблизи дома №9 на Юбилейной улице водитель автомобиля «Hyundai» совершил наезд на 64-летнего мужчину.
Вторая авария произошла спустя три часа в Орше: вблизи дома №36 на улице Владимира Ленина водитель легковушки «ВАЗ» сбил 53-летнюю женщину.
Оба пешехода в момент наезда переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Они с травмами доставлены в медучреждения. По фактам ДТП проводится проверка, сообщается ГАИ.