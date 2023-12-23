На Рождество в Витебске ожидаются снег и туман

ННВ • 23/12/23 22:24 • Экалогія

В Витебск вернулась снежная погода, в субботу в городе выпало 2,5 миллиметра осадков, за двое суток — 10,5 миллиметров.



По прогнозам на Рождество 24 декабря на отдельных участках дорог Витебской области ожидается гололедица, ночью местами по западу – усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду.

В Витебске в воскресенье ночью, утром и вечером прогнозируется снег, а также туман. Температура атмосферного воздуха днем в районе нуля, а к вечеру опустится до. -2 °C.

Всего с начала декабря в Витебске выпало 66,5 миллиметров осадков, что составляет 117% от месячной нормы.