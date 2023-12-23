Ребенок погиб в легковушке, упавшей в реку в Полоцком районе, еще два человека в больнице

Іван Дзедушкін • 23/12/23 22:55 • Здарэнні

В Полоцком районе легковушка вылетела с дороги и у пала в реку, погиб ребенок.



По предварительной информации ГАИ, 23 декабря около полудня вблизи деревни Заскорки 55-летний водитель автомобиля «Audi» на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего легковушка вылетела на обочину, опрокинулась и упала в реку.

Оказавшийся в машине под водой 11-летний ребенок скончался на месте происшествия. Водителя и 38-летнюю пассажиру доставили в Полоцкую центральную городскую больницу.

Женщину из автомобиля смогли вытащить очевидцы дорожно-транспортного происшествия. А мальчик и мужчина оказались заблокированными в салоне.

Один из спасателей, приехавших на вызов, приоткрыв заднюю дверь и приподняв сиденья, нащупал ребенка и вытащил его из автомобиля. Но медики констатировали смерть школьника.

После прибытия подразделений пожарного аварийно-спасательного поста №15 и пожарной аварийно-спасательной части №4 Полоцкого горрайотдела по ЧС спасатели при помощи двух лебедок вытащили машину на обочину и, разбив заднее стекло, извлекли водителя, сообщается пресс-службой МЧС.