Стало известно, как изменится расписание транспорта в рождественские и новогодние праздники

ННВ • 23/12/23 15:43 • Турызм

Во время рождественских и новогодних праздников общественный транспорт в Витебской области будет работать по измененному графику.



Расписание изменяется на праздничные дни в соответствии с постановлением Совета Министров, сообщает ОАО «Витебскоблавтотранс».

23 и 24 декабря рейсы автобусов в городском регулярном сообщении будут выполняться по расписанию субботы, а 25 декабря рейсы автобусов в городском регулярном сообщении будут выполняться по расписанию воскресенья.

30 и 31 декабря, а также 1 января рейсы автобусов в городском регулярном сообщении будут выполняться по расписанию субботы (31.12.2023 будут сокращены поздние рейсы, 01.01.2024 будут сокращены ранние рейсы – после соответственного решения заказчика городских перевозок о работе в праздничные дни и работе общественного транспорта в ночь с 31.12 на 1.01).

2 января рейсы автобусов в городском регулярном сообщении будут выполняться по расписанию воскресенья.

23 и 24 декабря автобусов в пригородном и междугороднем регулярном сообщении будут выполняться по расписанию субботы, за исключением ряда рейсов на 24.12:

Витебск – Докшицы с временем отправления от автовокзала г. Витебска 6.00;

Витебск – Минск с временем отправления от автовокзала г. Витебска 7.00;

Витебск – Толочин с временем отправления от автовокзала г. Витебска 7.35;

Витебск – Чашники с временем отправления от автовокзала г. Витебска 18.05;

Витебск – Бабиновичи с временем отправления от автовокзала г. Витебска 6.55;

Витебск – Ивановка с временем отправления от автовокзала г. Витебска 6.40;

Витебск – Курино с временем отправления от автовокзала г. Витебска 9.10;

Витебск – Поддубье с временем отправления от автовокзала г. Витебска 9.20 и 16.50;

Витебск – Синицы с временем отправления от автовокзала г. Витебска 10.40;

Витебск – Старое Село с временем отправления от автовокзала г. Витебска 12.40;

Витебск – Ходорово с временем отправления от автовокзала г. Витебска 8.15;

Витебск – Котово с временем отправления от автовокзала г. Витебска 12.15 без заезда в Жебентяи;

Витебск – Котово с временем отправления от автовокзала г. Витебска 15.00 без заезда в Войтово, Жебентяи;

Витебск – Высочаны с временем отправления от автовокзала г. Витебска 15.55;

Витебск – Калиновичи с временем отправления от автовокзала г. Витебска 6.05;

Витебск – Рябово с временем отправления от автовокзала г. Витебска 10.00 и 17.20;

Витебск – Стайки с временем отправления от автовокзала г. Витебска 5.45;

Витебск – Шарки с временем отправления от автовокзала г. Витебска 8.05.

При этом 24 декабря будут выполняться следующие рейсы:

Витебск – Шапечино с временем отправления от автовокзала г. Витебска 15.55;

Витебск – Коммунарка с временем отправления от автовокзала г. Витебска 8.15;

+Витебск – Лучеса с временем отправления от автовокзала г. Витебска 6.05;

+Витебск – Лучеса с временем отправления от автовокзала г. Витебска 6.05; Витебск – Сураж с временем отправления от автовокзала г. Витебска 5.45, 10.00 и 17.20;

Витебск – Шапечино с временем отправления от автовокзала г. Витебска 8.05.

25 декабря рейсы автобусов в пригородном и междугороднем регулярном сообщении будут выполняться по расписанию воскресенья.

29 декабря дополнительно будет выполняться рейс по пригородному маршруту «Витебск – Сенно» с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 17.05 автобусом вместимостью не менее 19 мест.

30 декабря дополнительно будет выполняться рейс по междугороднему маршруту «Витебск – Минск» с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 12.30 автобусом вместимостью не менее 44 места.

30 и 31 декабря, а также 1 января рейсы автобусов в пригородном и междугороднем регулярном сообщении будут выполняться по расписанию субботы за исключением ряда рейсов на 31.12:

Витебск – Докшицы с временем отправления от автовокзала г. Витебска 6.00;

Витебск – Толочин с временем отправления от автовокзала г. Витебска 7.35;

Витебск – Чашники с временем отправления от автовокзала г. Витебска 18.05;

Витебск – Бабиновичи с временем отправления от автовокзала г. Витебска 6.55;

Витебск – Ивановка с временем отправления от автовокзала г. Витебска 6.40;

Витебск – Курино с временем отправления от автовокзала г. Витебска 9.10;

Витебск – Поддубье с временем отправления от автовокзала г. Витебска 9.20 и 16.50;

Витебск – Речки с временем отправления от автовокзала г. Витебска 6.10 и 15.05;

Витебск – Синицы с временем отправления от автовокзала г. Витебска 10.40;

Витебск – Сокольники с временем отправления от автовокзала г. Витебска 17.20;

Витебск – Старое Село с временем отправления от автовокзала г. Витебска 12.40;

Витебск – Ходорово с временем отправления от автовокзала г. Витебска 8.15;

Витебск – Котово с временем отправления от автовокзала г. Витебска 12.15 без заезда в Жебентяи;

Витебск – Котово с временем отправления от автовокзала г. Витебска 15.00 без заезда в Войтово, Жебентяи;

Витебск – Зароново с временем отправления от автовокзала г. Витебска 20.25;

Витебск – Кабище с временем отправления от автовокзала г. Витебска 19.00;

Витебск – Шлыки с временем отправления от автовокзала г. Витебска 17.00;

Витебск – Городок с временем отправления от автовокзала г. Витебска 18.45;

Витебск – Сенно с временем отправления от автовокзала г. Витебска 18.00;

Витебск – Высочаны с временем отправления от автовокзала г. Витебска 15.55;

Витебск – Калиновичи с временем отправления от автовокзала г. Витебска 6.05;

Витебск – Рябово с временем отправления от автовокзала г. Витебска 10.00 и 17.20;

Витебск – Стайки с временем отправления от автовокзала г. Витебска 5.45;

Витебск – Шарки с временем отправления от автовокзала г. Витебска 8.05.

При этом 31 декабря будут выполняться следующие рейсы:

Витебск – Шапечино с временем отправления от автовокзала г. Витебска 15.55;

Витебск – Коммунарка с временем отправления от автовокзала г. Витебска 8.15;

Витебск – Лучеса с временем отправления от автовокзала г. Витебска 6.05;

Витебск – Сураж с временем отправления от автовокзала г. Витебска 5.45, 10.00 и 17.20;

Витебск – Шапечино с временем отправления от автовокзала г. Витебска 8.05.

А 1 января исключаются следующие рейсы:

Витебск – Докшицы с временем отправления от автовокзала г. Витебска 6.00;

Витебск – Толочин с временем отправления от автовокзала г. Витебска 7.35;

Витебск – Чашники с временем отправления от автовокзала г. Витебска 18.05;

Витебск – Браслав с временем отправления от автовокзала г. Витебска 06.30;

Витебск – Минск с временем отправления от автовокзала г. Витебска 07.00;

Витебск – Новолукомль с временем отправления от автовокзала г. Витебска 06.20;

Витебск – Бабиновичи с временем отправления от автовокзала г. Витебска 6.55;

Витебск – Ивановка с временем отправления от автовокзала г. Витебска 6.40;

Витебск – Курино с временем отправления от автовокзала г. Витебска 9.10;

Витебск – Поддубье с временем отправления от автовокзала г. Витебска 9.20 и 16.50;

Витебск – Речки с временем отправления от автовокзала г. Витебска 6.10 и 15.05;

Витебск – Синицы с временем отправления от автовокзала г. Витебска 10.40;

Витебск – Ходорово с временем отправления от автовокзала г. Витебска 8.15;

Витебск – Котово с временем отправления от автовокзала г. Витебска 12.15 без заезда в Жебентяи;

Витебск – Котово с временем отправления от автовокзала г. Витебска 15.00 без заезда в Войтово;

Витебск – Зароново с временем отправления от автовокзала г. Витебска 5.40;

Витебск – Шлыки с временем отправления от автовокзала г. Витебска 06.05;

Витебск – Езерище с временем отправления от автовокзала г. Витебска 05.50;

Витебск – Жебентяи с временем отправления от автовокзала г. Витебска 05.50 и 16.55;

Витебск – Замосточье с временем отправления от автовокзала г. Витебска 07.15;

Витебск – Застаринье с временем отправления от автовокзала г. Витебска 06.25;

Витебск – Котово с временем отправления от автовокзала г. Витебска 6.45;

Витебск – Лиозно с временем отправления от о.п. «Следственный комитет» 05.50;

Витебск – Лосвидо с временем отправления от автовокзала г. Витебска 07.45 и 16.25;

Витебск – Сущево с временем отправления от автовокзала г. Витебска 05.50;

Витебск – Трущи с временем отправления от автовокзала г. Витебска 06.25;

Витебск – Шапечино с временем отправления от автовокзала г. Витебска 05.40;

Витебск – Мишневичи с временем отправления от автовокзала г. Витебска 6.35;

Витебск – Дрюково с временем отправления от о.п. «Следственный комитет» 06.05;

Витебск – Городок с временем отправления от автовокзала г. Витебска 18.45;

Витебск – Сенно с временем отправления от автовокзала г. Витебска 6.25 и 10.35;

Витебск – Шарки с временем отправления от автовокзала г. Витебска 8.05;

Витебск – Высочаны с временем отправления от автовокзала г. Витебска 15.55;

Витебск – Рябово с временем отправления от автовокзала г. Витебска 10.00 и 17.20;

При этом 1 января будут выполняться следующие рейсы:

Витебск – Шапечино с временем отправления от автовокзала г. Витебска 15.55;

Витебск – Сураж с временем отправления от автовокзала г. Витебска 10.00 и 17.20.

2 января рейсы автобусов в пригородном и междугородном регулярном сообщении будут выполняться по расписанию воскресенья.

Будьте внимательны при планировании поездок!