Чиновник за приписки надоев получил 3 года лишения свободы, но ему дали отстрочку

• 24/12/23 19:49 • Эканоміка

Осужден заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Шарковщинского райисполкома — он на бумаге увеличил надои.
Удивленная корова. Фото pixabay.com

Как сообщали «ННВ», чиновник попался на том, что «надоил» из воздуха 18 тонн молока, чтобы улучшить показатели района.

Согласно материалам дела обвиняемый, курирующий отрасль животноводства, с января по март 2023 года, превышая служебные полномочия и действуя против интересов службы из корыстной и личной заинтересованности, дал незаконные распоряжения руководителям и иным работникам аграрных организаций и предприятий Шарковщинского района об искажении данных государственной статистической отчетности.

Конкретно он поручил внести в официальные документы по животноводству и государственную статистическую отчетность заведомо ложную информацию о валовом производстве (надое) молока в четырех сельскохозяйственных организациях за январь 2023 года, указав в них на 18 тонн больше фактического.

Суд Шарковщинского района в выездном заседании признал заместителя первого заместителя председателя Шарковщинского райисполкома виновным в превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности.

На основании части 2 статьи 426 УК по приговору суда чиновник должен был провести за колючей проволокой 2 года, но получил отсрочку исполнения этого наказания на такой же срок.

Однако он должен уплатить штраф в размере 11 100 рублей и 3 года не сможет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей., на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

            
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