Чиновник за приписки надоев получил 3 года лишения свободы, но ему дали отстрочку

Сяржук Серабро • 24/12/23 19:49 • Эканоміка

Осужден заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Шарковщинского райисполкома — он на бумаге увеличил надои.



Как сообщали «ННВ», чиновник попался на том, что «надоил» из воздуха 18 тонн молока, чтобы улучшить показатели района.

Согласно материалам дела обвиняемый, курирующий отрасль животноводства, с января по март 2023 года, превышая служебные полномочия и действуя против интересов службы из корыстной и личной заинтересованности, дал незаконные распоряжения руководителям и иным работникам аграрных организаций и предприятий Шарковщинского района об искажении данных государственной статистической отчетности.

Конкретно он поручил внести в официальные документы по животноводству и государственную статистическую отчетность заведомо ложную информацию о валовом производстве (надое) молока в четырех сельскохозяйственных организациях за январь 2023 года, указав в них на 18 тонн больше фактического.

Суд Шарковщинского района в выездном заседании признал заместителя первого заместителя председателя Шарковщинского райисполкома виновным в превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности.

На основании части 2 статьи 426 УК по приговору суда чиновник должен был провести за колючей проволокой 2 года, но получил отсрочку исполнения этого наказания на такой же срок.

Однако он должен уплатить штраф в размере 11 100 рублей и 3 года не сможет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей., на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.