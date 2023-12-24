Лось провалился под лед в Миорском районе, чтобы его спасти потребовалась помощь пожарных. Видео

Зоя Машэка • 24/12/23 23:57 • Экалогія

В ледяную западню на озере Яново возле деревни Сумовка в Миорском районе попал лось, туда его загнали охотничьи собаки.



24 декабря в 13:15 спасателям поступило сообщение о терпящем бедствие животном. К месту происшествия направились работники Миорского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Выяснилось, что в полынье водоема, в 40 метрах от берега находится лось, который самостоятельно выбраться не смог.

К приезду спасателей лось уже выбился из сил. Очевидцы сообщили, что на лёд животное загнали охотничьи собаки. Лёд на озере совсем тонкий, особенно ближе к центру, вот и не выдержал животное.

При помощи спасательной доски и веревки работники МЧС, путем прорезания майны в ледовом покрытии, вытащили лося на берег. Животное не пострадало, после перенесенного стресса, выйдя на берег, оно немного отдышалось и убежало в лес, сообщается пресс-службой МЧС.