Сосед сломал витеблянину лопатку и вывихнул руку за то, что тот попросил его супругу убрать собаку, мешавшую пройти детям

Іван Дзедушкін • 24/12/23 19:16 • Грамадства

Житель Витебска избил соседа за замечание супруге по поводу собаки, мешавшей детям. К чему его приговорили?



В ходе судебного следствия было установлено, что мужчина возвращался с прогулки с двумя малолетними детьми и при входе в лифт попросил соседку убрать собаку с площадки и дать пройти.

Собака была без намордника, но на поводке. Однако соседка на просьбу не отреагировала. После чего мужчина вызвал милицию, а женщина – супруга, который быстро спустился на лифте вниз на первый этаж.

В результате до приезда милиции 59-летний супруг собачницы успел нанести соседу 5 ударов в область головы, вывихнул ему левое плечо, а также сломал нижний край суставной поверхности левой лопатки.

В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал. Однако, с учетом позиции государственного обвинителя и представленных им доказательств, суд Первомайского района Витебска признал его виновным в причинении менее тяжкого телесного повреждения, вызвавшее длительное расстройство здоровья на срок до 4 месяцев.

На основании части 1 статьи 149 УК витеблянина приговорили к штрафу в размере 1110 рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает городская прокуратура.