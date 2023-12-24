Уже 2700 квартир построено в Витебской области с начала года
В Витебской области за 11 месяцев 2023 года организациями всех форм собственности построено 2700 новых квартир.
При этом общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 257 900 квадратных, что на 15 900 квадратных метров или на 6,2% больше чем за аналогичный период 2022 года.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 81 500 квадратных метров общей площади, что составляет 31,6% от общего объема введенного жилья.
С использованием государственной поддержки, однако, построено только 53 600 квадратных метров общей площади жилья или 20,8% от всего построенного.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 77 900 квадратных метров общей площади жилья, или 30,2% от общего ввода по области, сообщает официальная статистика.