В Миорском районе пенсионерка утонула в реке, возвращаясь от подруги

Зоя Машэка • 24/12/23 17:17 • Здароўе

23 декабря в Миорском районе в реке Язенка утонула 65-летняя сельчанка.



Вечером спасателям поступило сообщение от сотрудников милиции об обнаружении утонувшего человека в реке. Приехавшие на вызов пожарные нашли утопленника примерно в полуметре от берега.

Толщина льда на реке не превышала 2 сантиметров. МЧС извлекли тело утонувшей на берег, ей оказалась жительница соседней деревни.

Как выяснилось позже, за день до трагедии женщина получила пенсию и решила отпраздновать это с подругой. После застолья пенсионерка ушла домой и пропала. Чуть позже женщину в реке обнаружила ее сестра, которая и обратилась в милицию, сообщается пресс-службой МЧС.