Более чем в 30 рублей обойдется оливье к новогоднему столу для витеблян

• 26/12/23 21:33 • Эканоміка

Чтобы закупить ингредиенты для традиционного с советских времен новогоднего блюда — салата «Оливье» — жителям Витебска придется вложить заметно больше, чем в прошлом году.
Советский набор для празднования Нового года

«ННВ» уже не первый год подсчитывают стоимость набора для этого неизменного атрибута праздничного застолья на Новый год. Каждый год цены на продукты увеличиваются.

В конце 2023 года, чтобы закупиться всем необходимым для рецепта, придется потратить 30 рублей 72 копейки. Это на 4 рубля 50 копеек больше, чем в прошлом году, что дает рост цены тазика «Оливье» на 17,2%.

Цены на ингредиенты советского «Оливье» в одном из крупных магазинов Витебска мы нашли в этом году следующие:

  • Колбаса варёная («Докторская», 1 кг) — 11 рублей 22 копеек (подорожала на 7,4%);
  • Картофель (1 кг) — 89 копейки (подешевел на 5,6%);
  • Морковь (1 кг) — 1 рубль 37 копеек (подорожала на 45,7%)**;
  • Лук репчатый (1 кг) — 1 рубль 75 копеек (подорожал на 45,8%);
  • Зеленый горошек (1 банка) — 2 рубль 72 копейки (подорожал на 7,1%);
  • Маринованные огурцы (850 грамм) – 7 рубля 33 копейки (подорожали на 27%);
  • Яйца (10 штук C1) — 3 рубля 48 копеек (подорожали на 25,6%);
  • Майонез (200 грамм) – 1 рубль 96 копеек (подорожал на 16%).

Как видим, по сравнению с прошлым годом подешевела только картошка. Правда, один из символов Беларуси падает в цене уже второй год подряд — 2021 году килограмм картофеля стоил 1 рубль 59 копеек.

Сильнее всего подорожали морковь (цены на которую в прошлом году падали) и лук.

Яйца, ошеломительный рост цен на которые наблюдается в соседней России, в витебских магазинах подорожали чуть более чем на четверть.

В свободно конвертируемой валюте набор ингредиентов для салата «Оливье» в конце 2023 года будет эквивалентен 9 долларам 60 центам, тогда как год назад он стоил 9 долларов 77 копеек.

            
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