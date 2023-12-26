Более чем в 30 рублей обойдется оливье к новогоднему столу для витеблян

Сяржук Серабро • 26/12/23 21:33 • Эканоміка

Чтобы закупить ингредиенты для традиционного с советских времен новогоднего блюда — салата «Оливье» — жителям Витебска придется вложить заметно больше, чем в прошлом году.



«ННВ» уже не первый год подсчитывают стоимость набора для этого неизменного атрибута праздничного застолья на Новый год. Каждый год цены на продукты увеличиваются.

В конце 2023 года, чтобы закупиться всем необходимым для рецепта, придется потратить 30 рублей 72 копейки. Это на 4 рубля 50 копеек больше, чем в прошлом году, что дает рост цены тазика «Оливье» на 17,2%.

Цены на ингредиенты советского «Оливье» в одном из крупных магазинов Витебска мы нашли в этом году следующие:

Колбаса варёная («Докторская», 1 кг) — 11 рублей 22 копеек (подорожала на 7,4%);

Картофель (1 кг) — 89 копейки (подешевел на 5,6%) ;

; Морковь (1 кг) — 1 рубль 37 копеек (подорожала на 45,7%)**;

Лук репчатый (1 кг) — 1 рубль 75 копеек (подорожал на 45,8%);

Зеленый горошек (1 банка) — 2 рубль 72 копейки (подорожал на 7,1%);

Маринованные огурцы (850 грамм) – 7 рубля 33 копейки (подорожали на 27%);

Яйца (10 штук C1) — 3 рубля 48 копеек (подорожали на 25,6%);

Майонез (200 грамм) – 1 рубль 96 копеек (подорожал на 16%).

Как видим, по сравнению с прошлым годом подешевела только картошка. Правда, один из символов Беларуси падает в цене уже второй год подряд — 2021 году килограмм картофеля стоил 1 рубль 59 копеек.

Сильнее всего подорожали морковь (цены на которую в прошлом году падали) и лук.

Яйца, ошеломительный рост цен на которые наблюдается в соседней России, в витебских магазинах подорожали чуть более чем на четверть.

В свободно конвертируемой валюте набор ингредиентов для салата «Оливье» в конце 2023 года будет эквивалентен 9 долларам 60 центам, тогда как год назад он стоил 9 долларов 77 копеек.