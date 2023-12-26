Четыре человека погибли на пожаре в Витебске, среди них 5-летний мальчик
Пожар, произошедший на Рождество в Витебске унес жизни троих взрослых и одного ребенка.
25 декабря в 1429 витебские спасатели выехали по сообщению о пожаре в квартире одного из домов на Партизанской улице в Верховье.
Приехавшие на вызов пожарные обнаружили задымление в третьем подъезде многоквартирного жилого дома.
При обследовании квартиры, где предположительно произошло возгорание, спасатели в одной из комнат обнаружили в бессознательном состоянии 5-летнего ребенка и его 41-летнюю мать, которые гостили у дедушки с бабушкой. Затем в соседней комнате еще двух человек – 62-летнего хозяина квартиры и его 59-летнюю супругу.
Найденных в горящей квартире передали бригаде скорой помощи, которые констатировали смерть всех четверых пострадавших.
В результате пожара в квартире закопчены стены, потолок, повреждено имущество. Причина огненного происшествия и гибели людей устанавливается специалистами, сообщается пресс-службой МЧС.