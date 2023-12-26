Убили 21 косулю — за серийное браконьерство судили двух оршанцев, в тюрьму они не попали

Сяржук Серабро • 26/12/23 20:25 • Экалогія

Двое жителей Орши методично убили 21 косулю, ущерб нанесенный природе составил 93 240 рублей. Что решил суд?



Как было установлено в ходе судебного следствия, двое мужчин, используя автомобили «ВАЗ-21214» и «KIA Sorento», регулярно охотились на косуль, не покупая при этом охотничьих путевок и нарушая другие правила охоты.

При этом браконьеры использовали не только зарегистрированные гладкоствольные ружья, но и незарегистрированную нарезную мелкокалиберную винтовку ТОЗ-8.

Как уверяют браконьеры, за одно «сафари» они добывали только одно животное. В результате от их пуль погибла как минимум 21 особь косули европейской.

Добычу они привозили в Оршу и разделывали во дворе одного из домов. Шкуры и потроха косуль при этом выбрасывали.

Это длилось до тех пор, пока оба браконьера не попались во время совместного рейда Оршанской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и ГУБОПиК. Во время обысков дома у оршанцев нашли оружие, боеприпасы и мясо дичи.

В суде оба признали себя виновными. Один успел возместить 45 620 рублей в счет причиненного природе вреда, второй — 1000 рублей.

В результате суд города Орши и Оршанского района приговорил одного из мужчина на незаконную охоту и хранение огнестрельного оружия к 2 годам 6 месяцам «домашней химии» и штрафу в 1850 рублей, второго браконьера за незаконную охоту наказали 3 годами «домашней химии» и штрафом в размере 3700 рублей.

Кроме того, у них конфисковано оружие, а у одного из мужчин — и автомобиль «KIA Sorento», как средство совершение преступления. Второму повезло, так как «Нива» на которой он возил дичь, принадлежит его сыну и автомобиль оставили.