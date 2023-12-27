Ещё один пожар, унесший человеческую жизнь, произошел в Витебске

ННВ • 27/12/23 22:37 • Здарэнні

Вечером 26 декабря в Витебске на пожаре погиб 63-летний мужчина.



Пожар в частном двухквартирном доме произошел на 2-й Заводской улице. В квартире №2 пожарные в составе звена ГДЗС в жилой комнате возле печи обнаружили хозяина и вынесли на свежий воздух в бессознательном состоянии.

После осмотра бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть мужчины.

67-летняя пенсионерка, хозяйка квартиры №1 пенсионерка, на момент возникновения пожара в доме отсутствовала.

Пожар ликвидировали спасатели, огнем в квартире №2 были повреждены потолочные перекрытия, стены и имущество, сообщается пресс-службой МЧС.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печей или нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Напомним, что 25 декабря в Витебске на пожаре погибли сразу четыре человека, среди них — пятилетний ребенок.