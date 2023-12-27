Ещё один пожар, унесший человеческую жизнь, произошел в Витебске
Вечером 26 декабря в Витебске на пожаре погиб 63-летний мужчина.
Пожар в частном двухквартирном доме произошел на 2-й Заводской улице. В квартире №2 пожарные в составе звена ГДЗС в жилой комнате возле печи обнаружили хозяина и вынесли на свежий воздух в бессознательном состоянии.
После осмотра бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть мужчины.
67-летняя пенсионерка, хозяйка квартиры №1 пенсионерка, на момент возникновения пожара в доме отсутствовала.
Пожар ликвидировали спасатели, огнем в квартире №2 были повреждены потолочные перекрытия, стены и имущество, сообщается пресс-службой МЧС.
По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печей или нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Напомним, что 25 декабря в Витебске на пожаре погибли сразу четыре человека, среди них — пятилетний ребенок.