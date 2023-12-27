В Новогоднюю ночь транспорт в Витебске будет ходить до утра. Узнали расписание

ННВ • 27/12/23 23:36 • Падзеі

В ночь с 31 декабря на 1 января в Витебске по особому расписанию будут работать 15 маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов. Они завершат работу только в пятом часу утра.



В праздничную ночь на 6 маршрутах будут работать 7 автобусов:

№2 «Площадь Победы – Котельная «Северная» (1 машина);

№10 «Железнодорожный вокзал – микрорайон Медцентр» (2 машины);

№13 «Площадь Победы – поселок Мишково» (1 машина);

№46 «Вокзал – улица Марка Фрадкина» (2 машины);

№61 «Площадь Победы – Тирасполь» (1 машина);

№99 «Площадь Победы – предприятие «Витебскречтранс» (1 машина).

Также празднующих витеблян будут перевозить 4 вагона по 3 трамвайным маршрутам:

№1 «Улица Максима Горького – проспект Людникова» (1 вагон);

№7 «Улица Максима Горького – проспект Фрунзе» (2 вагона);

№8 «Улица Титова – улица Петруся Бровки» (1 вагон).

Больше всего потрудиться в новогоднюю ночь придется троллейбусам — на 6 маршрутов выйдет 8 машин:

№1 «Железнодорожный вокзал – улица Правды – микрорайон Фрунзе» (1 машина);

№2 «Смоленский рынок – проспект Строителей – микрорайон Фрунзе» (1 машина);

№4 «Железнодорожный вокзал – проспект Строителей – Смоленский рынок» (2 машины);

№8 «Смоленский рынок – улица Правды – улица Лазо – микрорайон Фрунзе» (2 машины);

№11 «Железнодорожный вокзал – улица Воинов-Интернационалистов – микрорайон Медцентр» (2 машины);

№15 «Котельная «Северная» – Дворец спорта – улица Марка Фрадкина» (1 машина).

Завершится праздничная работа общественного транспорта примерно в четыре часа утра 1 января: раньше всех закончат троллейбусы — №2 высадит последних пассажиров в 3:57; у автобусов последний аккорд сделает маршрут №61 в 4:09; а трамваи закончат только в 4:14 — последним станет вагон маршрута №7.

Точное расписание общественного транспорта Витебска в новогоднюю ночь можно узнать на сайте «Витебскоблавтотранса».