В Новогоднюю ночь транспорт в Витебске будет ходить до утра. Узнали расписание
В ночь с 31 декабря на 1 января в Витебске по особому расписанию будут работать 15 маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов. Они завершат работу только в пятом часу утра.
В праздничную ночь на 6 маршрутах будут работать 7 автобусов:
- №2 «Площадь Победы – Котельная «Северная» (1 машина);
- №10 «Железнодорожный вокзал – микрорайон Медцентр» (2 машины);
- №13 «Площадь Победы – поселок Мишково» (1 машина);
- №46 «Вокзал – улица Марка Фрадкина» (2 машины);
- №61 «Площадь Победы – Тирасполь» (1 машина);
- №99 «Площадь Победы – предприятие «Витебскречтранс» (1 машина).
Также празднующих витеблян будут перевозить 4 вагона по 3 трамвайным маршрутам:
- №1 «Улица Максима Горького – проспект Людникова» (1 вагон);
- №7 «Улица Максима Горького – проспект Фрунзе» (2 вагона);
- №8 «Улица Титова – улица Петруся Бровки» (1 вагон).
Больше всего потрудиться в новогоднюю ночь придется троллейбусам — на 6 маршрутов выйдет 8 машин:
- №1 «Железнодорожный вокзал – улица Правды – микрорайон Фрунзе» (1 машина);
- №2 «Смоленский рынок – проспект Строителей – микрорайон Фрунзе» (1 машина);
- №4 «Железнодорожный вокзал – проспект Строителей – Смоленский рынок» (2 машины);
- №8 «Смоленский рынок – улица Правды – улица Лазо – микрорайон Фрунзе» (2 машины);
- №11 «Железнодорожный вокзал – улица Воинов-Интернационалистов – микрорайон Медцентр» (2 машины);
- №15 «Котельная «Северная» – Дворец спорта – улица Марка Фрадкина» (1 машина).
Завершится праздничная работа общественного транспорта примерно в четыре часа утра 1 января: раньше всех закончат троллейбусы — №2 высадит последних пассажиров в 3:57; у автобусов последний аккорд сделает маршрут №61 в 4:09; а трамваи закончат только в 4:14 — последним станет вагон маршрута №7.
Точное расписание общественного транспорта Витебска в новогоднюю ночь можно узнать на сайте «Витебскоблавтотранса».