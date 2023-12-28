Четыре человека погибли на пожаре из шалости ребенка со спичками — СК

Зоя Машэка • 28/12/23 0:10 • Здарэнні

К гибели на пожаре в Витебске семьи из четырех человек могла привести шалость ребенка, игравшего со спичками.



Напомним, что днем 25 декабря в МЧС поступило сообщение от жильцов дома по Партизанской улице в Витебске о задымлении подъезда. Спасатели установили квартиру в которой произошло возгорание. Открытого огня в ней не было. На полу в одной комнате обнаружены 62-летний хозяин жилья и его 59-летняя супруга, а во второй — их 41-летняя дочь с 5-летним сыном. Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть всех четверых.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра установлен очаг возгорания – ванная комната, где на полу находились стопки газет. Опрашивая родственников погибших и соседей, следователи установили, что семья злоупотребляла спиртными напитками, а ребенок ранее неоднократно играл со спичками.

Приоритетная версия возгорания — детская шалость с огнем. Предварительная причина гибели людей — отравление угарным газом. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены Витебским городским отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим трагедии, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.