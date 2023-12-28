Рост уровня воды на Двине наконец прекратился. На какой отметке?

Сяржук Серабро • 28/12/23 16:12 • Экалогія

Активный рост уровня воды на Двине в черте Витебска прекратился.



В третьей декаде декабря на Двине продолжался рост уровня воды, достигавший 51 см за сутки, отмечается «Витебскоблгидрометом».

В областном центре активно прибывать вода в Двине начала с 18 декабря. К 26 декабря уровень воды в реке ориентировочно достиг отметки 350 сантиметров над уровнем нуля гидрологического поста. Это очень далеко от уровня опасного явления, который для Витебска составляет 1020 сантиметров.

После этого уровень воды в Витебске не увеличивался, а в последние сутки даже упал на несколько сантиметров.

Такие высокие уровни воды в Витебске не характерны для декабря, нынешний уровень в два раза выше среднего для этого периода за последние четыре года.

Вероятно, что вода так активно прибывала в Двине в следствие того, что в конце ноября выпало огромное количество осадков, которые сохранялись в виде снежного покрова, а после того, как установилась теплая погода, начали таять. В тоже время осадки продолжали выпадать как в виде снега, так и в виде дождя.