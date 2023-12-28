В Поставском районе рыбак вывалился из лодки и утонул

ННВ • 28/12/23 15:12 • Турызм

27 декабря в Поставском районе на озере Кривое утонул 63-летний рыбак.



В 17:51 спасатели получили сообщение о пропавшем на озере рыбаке. Когда они прибыли на место, на поверхности озера никого не наблюдалось.

Другой рыбак рассказал, что рыбачить на Кривое озеро он приехал с другом. Днем около 13:00 мужчина пошел в машину отдохнуть, а товарищ на моторной лодке поплыл рыбачить.

Спустя некоторое время оставшийся на берегу рыбак проснулся, и не смог дозвониться до уплывшего на лодке. Тогда он позвонил спасателям.

В ходе обследования береговой линии на расстоянии 10 метров от берега работниками МЧС было обнаружено тело утонувшего мужчины, сообщается пресс-службой ведомства.