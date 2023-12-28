Высота снежного покрова в Витебске достигла 9 сантиметров

Сяржук Серабро • 28/12/23 16:39 • Экалогія

Рождественские праздники для Витебска характеризовались обильными снегопадами.



С 24 декабря к сегодняшнему утру в областном центре уже выпал 21 миллиметр осадков, что составляет более трети месячной нормы — 36,8%. Благодаря этому в городе высота снежного покрова достигла 9 сантиметров.

Всего с начала месяца в Витебске выпало 87 миллиметров осадков, что в полтора раза превышает месячную норму для декабря. Рекордное количество осадков в Витебске выпало в декабре 2008 года — 98 миллиметров.

Все эти дни температура атмосферного воздуха ночью опускалась ниже нуля, а днём воздух прогревался до плюсовых температур. Особенно большая дельта была 25 декабря, когда ночью в областном центре зафиксировали -2,5 °C, а днем уже +3,2 °C.