Витебск появился в приложении для смартфонов «Мой город». Что там можно найти и чего нельзя?

Сяржук Серабро • 29/12/23 0:48 • Падзеі

28 декабря Витебский горисполком заявил о запуске для жителей и гостей Витебска открылось мобильное приложение «Мой город». Соглашение с разработчиками подписывал еще прежний мэр Николай Орлов.



Планировалось, что горожане получат удобный доступ почти ко всей местной инфраструктуре, благодаря информации о предприятиях, организациях и достопримечательностях. Приложение должно позволять онлайн, например, записаться на прием к врачу, или записать ребенка в кружок, а также оплатить услуги или заказать еду с доставкой.

Приложение должно аккумулировать события города, важные новости, акции, скидки, опросы – самую нужную информацию. По уверениям разработчика, а это «Белтелеком», за весь период его работы достигнута главная цель – повышение эффективности и скорости взаимодействия с городской экосистемой при помощи цифровых технологий.

Пользователи активно скачивают приложение «Мой город» оценив все его преимущества: онлайн-запись, онлайн-доставка, онлайн-оплата и многое другое, говорится в пресс-релизе. Отметим, что в Google Play указано свыше 10 000 скачиваний для всей Беларуси и 252 отзыва (средняя оценка 3), в Apple Store количества скачиваний не видно, отзывов там 49 (средняя оценка 2).

После установки приложения нужно будет зарегистрироваться, код активации придет по SMS. После этого лучше перезагрузить программу, так как у редакции ее главная страница сразу не заработала.

Итак, запустив приложение повторно, мы, первым делом, открыли карту. Увы, пользоваться ей невозможно все объекты отображаются одинаковыми значками без иконок и подписей (по крайней мере на iPhone SE). Закладка «Достопримечательности» и вовсе удивила — там указаны только несколько православных храмов, причем Благовещенская церковь почему-то оказалась на месте фонтана с тремя девушками, где раньше стоял костел святого Антония. Ни мемориального комплекса на площади Победы, ни памятника героям 1812 года нет, как впрочем и никаких других памятников.

Раздел «Администрация города» тоже не блещет, там, почему-то, не оказалось администраций Октябрьского и Железнодорожного районов.

Впрочем, с разделами в приложении вообще полная чехарда. Например, музей Марка Шагала находится в «Музеях», а областной краеведческий музей — в «Учреждениях культуры». А вот театр имени Якуба Коласа можно найти сразу и в «Учреждениях культуры» и в «Развлечениях».

Больше всего, правда, не повезло Витебскому государственному университету — он, почему-то, оказался в сфере услуг. С ним там, кстати, соседствуют Витебский государственный архив и санаторий «Летцы».

В разделе «Поликлиники» только два учреждения — Витебская городская центральная поликлиника и Витебский областной диспансер спортивной медицины.

На главной странице приложения должны размещаться события, акции, опросы и вакансии города. Событий и вопросов пока вовсе нет. Вакансий не густо, а акции, в подавляющем большинстве размещены еще до 15 декабря и многие уже не действуют.

Что касается интерактивности, то про нее можно забыть. В приложении не удалось даже найти расписание городского транспорта, хотя «Витебскоблавторанс» там представлен. В лучшем случае имеются краткие описания услуг организаций с ценами, но онлайн их заказать и оплатить нельзя. Не удалось нам ни купить билеты, ни заказать пиццу, что уж там говорить о том, чтобы «записать ребенка в кружок».

Бизнесу, чтобы разместить свою информацию в этом приложении, нужно платить абонентскую плату, которая составляет чуть менее 20 рублей в месяц. К бюджетным организациям, правда, применяется коэффициент 0,8.

Витебская область стала лидером в продвижении мобильного приложения «Мой город». Именно на Витебщине в 2021 году стартовал пилотный проект «Мой город. Полоцк». Всего за два года «Мой город» подключил 12 городов Витебской области. Самыми активными пользователями являются жители Полоцка, где приложение, по заверениям разработчика, установили более 17 тысяч человек. В скором времени платформа станет доступна в Поставах, Новополоцке, Верхнедвинске, Толочине и других населенных пунктах. Однако первым областным центром, запустившим этот сервис, стал Могилев.