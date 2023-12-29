Вынесен приговор мужчине, по вине которого утонули двое маленьких детей. Трагедия произошла в Сенненском районе

Іван Дзедушкін • 29/12/23 17:23 • Здароўе

Завершился суд над 41-летним жителем Витебска, который в пьяном виде катал троих детей на надувном матрасе по озеру и утопил двоих. Узнали приговор.



Трагедия произошла на озере Леваново недалеко от деревни Адамово в Сенненском районе. 26 августа на берегу озера отдыхали две семьи из Витебска. Вечером один из мужчин усадил на надувной матрас своего 9-летнего сына, а также двух дочек другой семейно пары — 6-ти и 9-ти лет.

Витеблянин стал толкать матрас перед собой, примерно в 110 метрах от берега он перевернулся и дети оказались в воде, где глубина озера достигала 3,2 метра. Мальчика спас рыбак, ставший очевидцем происшествия, а девочки утонули.

На суде житель Витебска свою вину признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся. Обстоятельствами, смягчающими ответственность обвиняемого, суд признал чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении и наличие на иждивении у виновного малолетнего ребенка.

Обстоятельствами, отягчающими ответственность обвиняемого, являлись совершение преступления в отношении заведомо малолетних и совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

В результате суд Сенненского района признал 41-летнего витеблянина виновным в причинении смерти по неосторожности двум лицам. На основании части 2 статьи 144 УК его приговорили 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, сообщает областная прокуратура.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.