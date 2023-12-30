Более 21 миллиона яиц недосчиталась Витебская область

Сяржук Серабро • 30/12/23 16:28 • Падзеі

По итогу одиннадцати месяцев 2023 года производство яиц в Витебской области снизилось на 5% по сравнению с прошлым годом.



В январе-ноябре текущего года хозяйства всех категорий региона произвели 409 000 000 яиц, а сельскохозяйственные организации — 348 100 000 штук. Это на 5% меньше, чем было произведено за аналогичный период 2022 года.

В прошлом году за январь-ноябрь в Витебской области было произведено 430 500 000 яиц. Так что по итогу одиннадцати месяцев этого года регион не досчитался 21 500 000 штук этой сельскохозяйственной продукции.

За ноябрь хозяйствами всех категорий произведено 38 200 000 штук яиц, что на 4,2% меньше чем в октябре.

При этом сельскохозяйственные организации области за последний месяц по сравнению с сентябрем смогли нарастить производство яиц на 2%, достигнув количества 35 600 000 штук.