ГАИ предупреждает о появлении нового светофора в Витебске

ННВ • 30/12/23 0:02 • Падзеі

В Витебске уже установили новый светофор на проспекте Черняховского.



Как сообщали «ННВ» ранее, в начале этого месяца управлением капитального строительства города Витебска была объявлена закупка из одного источника услуг подрядчика по выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ для установки светофора в районе дома №15 на проспекте Черняховского, ее ориентировочная стоимость составляла 75 285 рублей.

Как сообщает ГАИ, изменения в организации дорожного движения произошли на проспекте Черняховского. Новый светофор уже установлен а районе дома №15.

Пока светофор работает в тестовом режиме. Однако уже в скором времени его должны переключить в штатный рабочий режим.

ГАИ призывает участников дорожного движения учитывать введение в строй нового объекта регулирования и действовать согласно сигналам светофора, строго выполняя требования Правил дорожного движения