Легковушка вылетела на встречку и врезалась в микроавтобус в Лиозненском районе

ННВ • 30/12/23 15:38 • Здарэнні

Два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Лиозненском районе.



Вечером 29 декабря на 115-м километре автодороги М-8 «Граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины» 19-летний водитель легкового автомобиля «Mazda», ехавший со стороны Орши в сторону Витебска, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с ехавшим навстречу микроавтобусом «Fiat», которым управлял 29-летний водитель.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадавшие водитель «Mazda» и пассажир «Fiat» были госпитализированы в медучреждение, сообщается ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.