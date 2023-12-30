Уже семь человек погибли на пожарах в Витебской области с начала недели

Зоя Машэка • 30/12/23 14:53 • Здарэнні

Конец 2023 года оказался для Витебщины неблагополучным в отношении пожаров с человеческими жертвами.



Как сообщали «ННВ», в начале недели на двух пожарах, произошедших в областном центре, погибли сразу 5 человек. Теперь количество жертв огненной стихии достигло 7.

29 декабря в 22:40 произошел пожар в гараже на территории ГПК «Мотор-Н» на улице Ктаторова в Новополоцке.

На месте пожара, под обрушившимися конструкциями кровли пожарные нашли тело 48-летнего владельца гаража. В результате пожара в гараже огнем уничтожена кровля, легковой автомобиль и мотоцикл. В соседних гаражах повреждено рубероидное покрытие кровли, закопчены стены и имущество.

Через два часа, 30 декабря в 0:37 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Горбули Верхнедвинского района.

Спасателями был обнаружен труп 49-летнего безработного хозяина жилища . Огнем в доме уничтожена кровля, потолочное перекрытие и имущество, повреждены стены.

По факту этих пожаров, унесших человеческие жизни, проводится проверка, их причина устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.