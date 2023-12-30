Витебский облисполком принял решение не повышать тарифы на ЖКУ в новом году

Сяржук Серабро • 30/12/23 1:26 • Эканоміка

Витебский облисполком принял решение о регулировании тарифов на жилищно-коммунальные услуги, оказываемые населению.



Как это не удивительно, но фиксированные и предельные максимальные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, не изменились и остались такими же, какие были установлены год назад.

Прежним также остался и предельный максимальный тариф на услуги по капитальному ремонту в многоквартирном жилом доме, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат.

Теперь все указанные тарифы сведены в один документ. Также в нем появился предельный максимальный тариф на услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения в жилых домах, он установлен в размере 0,0285 рубля с одного квадратного метра общей площади жилья.