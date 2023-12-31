Опять побит месячный рекорд количества осадков в Витебске

Сяржук Серабро • 31/12/23 14:28 • Экалогія

Почти две месячные нормы осадков выпало в Витебске за декабрь.



Согласно данным метеорологов к утру 31 декабря в областном центре выпало 103 миллиметра осадков, что составляет более 180% от месячной нормы.

За 30 декабря в городе выпало сразу 8 миллиметров осадков, еще 2 миллиметра добавилось минувшей ночью.

До этого самым влажным за всю историю наблюдений считался декабрь 2009 года, когда в Витебске выпало 98 миллиметров осадков. Месяц еще не завершился, рекорд уже побит.

Напомним, что ноябрь также стал рекордным по количеству осадков — в этом году выпало 140 миллиметров, что в 2,37 раза превышает норму для этого месяца и на 9 миллиметров больше рекорда 1969 года.

Из-за установившейся теплой температуры атмосферного воздуха и прошедших дождей снежный покров в Витебске практически исчез. Зато уровень воды в Двине поднялся ориентировочно до отметки 368 сантиметров над уровнем нуля гидрологического поста.