Под Оршей насмерть сбили мужчину, в Витебске бабушка попала под колеса на пешеходном переходе

Іван Дзедушкін • 31/12/23 13:19 • Здарэнні

Два ДТП с пешеходами произошли в Витебской области за один вечер: в Оршанском районе погиб молодой мужчина, а в Витебске – травмирована престарелая женщина.



30 декабря около 18:00 на перекрестке проспекта Строителей и улицы Чкалова 39-летний водитель легковушки «Ford» совершил наезд на 76-летнюю женщину.

По предварительной информации ГАИ, пенсионерка переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В то же время, по опубликованному ГАИ видео с камеры наблюдения, создается впечатление. Что бабушка по какой-то причине «зависла» в начале пешеходного перехода и не перемещалась. А проезжавший автомобиль задел ее левым крылом.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы и ее пришлось госпитализировать.

В тот же вече спустя два часа вблизи деревни Андреевщина Оршанского района 31-летний водитель «Volkswagen» совершил наезд на 36-летнего мужчину, двигавшегося по проезжей части.

В результате аварии пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.