Два месяца подряд в Витебске выпадало рекордное количество осадков

Сяржук Серабро • 01/1/24 17:35 • Экалогія

В декабре, как и ноябре в Витебске было побит рекорд количества осадков, выпавших за месяц.



За 31 день декабря в областном центре по данным наблюдений синоптиков выпало 104 миллиметра осадков, это на 6 миллиметров больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2009 году.

В результате месячная норма осадков, которая для декабря составляет 57 миллиметров, была превышена в 1,83 раза. Максимальное количество осадков, выпавших за сутки, зафиксировано 8 декабря — 8,5 миллиметра.

Температурных рекордов в декабре зафиксировано не было. Для Витебска первый месяц зимы оказался теплее обычного: фактическая температура месяца по данным наблюдений составила -2 °C, что выше нормы на 1,2 °C. Самая высокая температура воздуха была отмечена 19 декабря — +5 °C.

Напомним, что в ноябре в Витебске выпало 140 миллиметров осадков, что в 2,37 раза выше месячной нормы для этого месяца. В результате был также был побит месячный рекорд количества осадков для ноября в 131 миллиметр, установленный в 1969 году.

На Двине в черте города во второй половине декабря наблюдался рост уровня воды, который к утру 1 января ориентировочно достиг отметки 392 сантиметра над уровнем нуля гидрологического поста.