Еще два лося провалились под лед в Витебской области. Видео

Сяржук Серабро • 01/1/24 19:10 • Падзеі

31 декабря в Полоцком районе под лед провалились два лося, их удалось спасти пожарным.



В 14:57 спасателям поступило сообщение о том, что два лося провалились под лед на озере Щаты в Полоцком районе.

Приехавшие на вызов спасатели обнаружили, что на расстоянии 40-50 метров от берега под лед провалились два лося.

Чтобы спасти животных пожарные прорезали бензопилой во льду майну, а затем через нее выгнали животных на берег, сообщается пресс-службой МЧС.