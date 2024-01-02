До -20 °C — первый рабочий день в Витебске будет морозным

02/1/24 21:38 • Экалогія

В Витебске температура продолжает понижаться, первый рабочий день после праздников выдастся морозным.



К половине десятого вечера 2 января температура атмосферного воздуха областном центре понизилась до -17,5 °C, еще холодней было в Россонах — -18,2 °C, и Ещерище — -18,5 °C.

3 января мороз только усилится: ночью столбик термометра продолжит падать и к раннему утру в Витебске по прогнозам синоптиков воздух охладится до -20 °C.

В ближайшие дни морозная погода в Витебской области сохранится, заметно повышаться температура атмосферного воздуха начнет только в субботу, но не стоит ожидать, что столбик термометра поднимется выше отметки -10 °C.